Birre artigianali | c' è una guida che fa bene al movimento

(Di sabato 27 luglio 2024) È uno dei pochi strumenti con cui un consumatore possa tentare di districarsi nel caotico mondo della birra artigianale italiana. Si tratta dellad'Italia di Slow Food, la cui edizione 2025 è stata da poco presentata: è alla nona edizione; quando uscì per la prima volta, nel 2008, gli attori sulla scena erano circa 200; oggi ce ne sono più di mille e cercare di tenere le fila della situazione non è sempre facile, tra nuove aperture (ultimamente poche) e diverse chiusure. La nuova edizione dellaSlow Per dovere di cronaca diamo anche qualche numero relativo alla nuova pubblicazione: i birrifici recensiti sono 511 e le(e i sidri) 2.767. Per ciò che riguarda i premi invece le Chiocciole sono 49 (e vanno ai migliori birrifici) e le Eccellenze 101 (premio a quei produttori che esprimono un'elevata qualità media su tutta la gamma).