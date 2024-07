Besta colpo di scena | La costruzione della nuova scuola va verso lo stop

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Bologna, 27 luglio 2024 – Le nuove scuolepotrebbero non vedere più la luce al parco Don Bosco. Da quanto apprende il Carlino Bologna, Palazzo d’Accursio starebbe pensando di cambiare rotta sulladelle medie. Una decisione che sarebbe in fieri, con il sindaco Matteo Lepore che dovrà effettuare ancora alcuni incontri, anche con i genitori degli studenti, per prendere la decisione finale. Del possibile, ma non ancora definitivo,totale ai lavori nel Don Bosco, Lepore ha parlato alla maggioranza in Comune in una call nel tardo pomeriggio di ieri. Erano presenti i consiglieri comunali e la giunta, e tra gli interventi sarebbero state espresse anche alcune perplessità sull’ipotetico. Forse oggi lo stesso primo cittadino potrebbe comunicare ufficialmente qualche dettaglio in più, il processo è in corso.