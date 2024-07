Berrettini si prende la decima | trionfo a Kitzbuhel e segnale al tennis italiano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Matteosila “”:vittoria consecutiva tra Gstaad ein appena 13 giorni, decimo successo in un torneo Atp, quarantesimo posto nel ranking(due settimane fa era numero 80) e ventiseiesimo nella Race, la classifica che premia a fine anno i primi otto portandoli alla finale di Torino. Ildefinitivo di The Hammer al: non ci sono solo Sinner e Musetti(stasera in campo nella finale di Umago) ma è tornato prepotentemente uno dei più forti. La finale contro Gaston e un torneo senza perdere un set Nonostante provenisse dalla vittoria di Gstaad, ain cinque partite Matteo non ha perso un set. Oggi ha regolato il francese Gaston con un periodico 7-5, 6-3, perdendo solo una volta la battuta, nel secondo parziale, ma quando era avanti di due break. Per ilta romano è il terzo titolo dell’anno.