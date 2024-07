Astro Bot un nuovo video gameplay dal ChinaJoy 2024 per l’esclusiva PS5

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 27 luglio 2024) Sony Interactive Entertainment ha deciso di portare una demo diBot al, con un visitatore dell’eventoludico cinese che ha deciso di registrare unoff-screen e di condividerlo online, consentendo in questo modo ai fan di potersi gustare fan tante nuove sequenze di giocato. Precisiamo immediatamente che la qualità non è delle migliori, visto che si tratta di unregistrato direttamente inquadrando il televisore, ma nonostante questo permette effettivamente di vedere una parte dei nuovi livelli del gioco. Nello specifico ilin questione vede il piccolo ed intraprendente robottino diBot gettarsi a capofitto in due livelli, superando una gran quantità di ostacoli e di pericoli prima di giungere ad uno dei boss presenti nelgioco di Team Asobi.