Al primo appuntamento non ho l’obbligo di pagare e conosco un trucco per non farlo mai | il consiglio dell’influencer divide i social

(Di sabato 27 luglio 2024) Spesso, ilcon una persona può essere imbarazzante. Ma un’influencer ha trovato il metodo giusto per non essere nervose al primissimo incontro con un uomo. Si tratta di Sabrina Low, influencer da quasi 90mila follower, che ha consigliato a chi la segue uninfallibile per nonmai il conto. Come? Semplice, portare una borsa “molto piccola, talmente piccola da riuscire a contenere solamente il rossetto. Così non si può prendere la carta e non si puòre il conto“. Uninfallibile, a quanto pare, che non l’ha mai delusa. “Almeno aldiil conto spetta a chi ti ha invitato“, rivela, sfacciata, Sabrina. In questo modo, dunque, l’influencer riesce a svignarsela da quello che potrebbe essere considerato come il momento più ‘triste’ di una serata, ovvero il conto. Che lei, a quanto pare, non paga mai.