WWE | La WWE non ha piani futuri per Omos?

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il futuro dinella WWE sembra essere incerto. Secondo un rapporto di Cultaholic, la WWE potrebbe rinunciare a, un wrestler che molti credevano avesse un potenziale significativo come il prossimo gigante della compagnia., noto come il “Gigante Nigeriano,” è assente dalla programmazione WWE da maggio 2023, e la sua ultima apparizione è stata nell’ Andre the Giant Memorial Battle Royal nell’episodio di SmackDown prima di WrestleMania 40 ad aprile. Prima di allora, lavorava regolarmente negli house show, sconfiggendo Odyssey Jones e Akira Tozawa. Tuttavia, con la notizia che MVP potrebbe lasciare la WWE e connon utilizzato in alcun ruolo regolare, si sta diffondendo la voce che lasceranno scadere il suo contratto senza rinnovarlo.non ha avuto il successo sperato dalla WWE Per un certo periodo,era considerato il prossimo gigante della WWE.