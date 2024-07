Tiro a segno scelto il compagno di Barbara Gambaro per la gara mista della carabina alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il programma deldi Parigi 2024 prevede che il primo titolo ad essere assegnato sia quelload aria compressa da 10 metri a coppie miste: anche l’Italia sarà tra le 29 Nazioni al via ed è statoil duo azzurro. Dato che nel comparto femminilesi è qualificata ai Giochi soltanto, la sua presenza non era in discussione, mentre il suoper ladi domani sarà Danilo Dennis Sollazzo, che ha vinto il ballottaggio con Edoardo Bonazzi. Le qualificazioni scatterannoore 9.00, e le prime quattro coppie classificate avranno accessofinali:ore 10.30 ci sarà la sfida per il bronzo tra la terza e la quarta classificata, a seguire si sparerà per l’oro nel duello tra le coppie prima e seconda nelle eliminatorie.