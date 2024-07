Sergio Mattarella sfida la pioggia nella cerimonia d’apertura delle Olimpiadi | il saluto alla delegazione italiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024), oltre a un grande Presidente della Repubblica, si è confermato un grande uomo di sport. Il Capo dello Stato hato la, resistendo a lungo sotto l’acqua battente lungo la Senna con una mantellina al fianco della figlia Laura.ha salutato tutte le delegazioni fino al passaggio del team italiano guidato da uno smagliante Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo: all’arrivo del battello dell’Italia il Presidente è schizzato in piedi per applaudire e incoraggiare i nostri ragazzi. Dopo aver salutato gli azzurri,insiemefiglia ha lasciato la tribuna del Trocadero e non ha assistito dal vivo all’ultima parte della lunga. Un’altra dimostrazione d’affetto e di vicinanza allo sport da parte del Capo dello Stato italiano, dopo tutto l’entusiasmo mostrato ai recenti Europei di atletica e in altre occasioni sportive.