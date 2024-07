Rifiuta nutrizione artificiale sì dell' Asl Toscana al suicidio assistito

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sì'Azienda sanitariaNord-Ovest alper una donna rimasta completamente paralizzata a causa di una sclerosi multipla progressiva. La richiestaa 54enne per settimane ha ricevuto risposta negativa ma alla fine l’iter si è sbloccato e ha ottenuto il parere positivo’Asl. La donna, chela, possiede tutti e quattro i requisiti previsti dalla sentenza 242/2019 (Cappato/Dj Fabo) per poter accedere legalmente almedicalmentein Italia. A renderlo noto è l’Associazione Coscioni che sottolinea come questa sia “la prima applicazionea nuova sentenzaa Consulta che ha esteso il concetto di 'trattamento di sostegno vitale'". Da oggi, se confermerà la sua volontà, la donna potrà procedere a porre fine alle sue sofferenze.