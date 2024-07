Rapinata e violentata Preso l’aggressore | è il barista dell’ospedale Vimercate sotto choc

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Un’indagine lampo ha assicurato il responsabile alla giustizia, siamo davvero grati ai carabinieri, ora aspettiamo il processo. Alla donna vorrei dire che le siamo tutti vicini e che ci mettiamo a sua disposizione per ogni necessità. Se vorrà sostegno psicologico, l’aiuteremo". Il sindaco di, Francesco Cereda, abbraccia a nome dell’intera città la 35enne stuprata nel suo bar, il 13 luglio. Poi si ferma a pensare alla “sua“ città. "Abbiamo problemi di ordine pubblico, ma niente che abbia a che vedere con fatti così gravi – le parole del primo cittadino –. Erano più di 40 anni che non succedeva nulla del genere a. Al massimo ci occupiamo di malamovida, schiamazzi, vandalismo, nulla che possa avere una portata così drammatica. Questo episodio è un fatto a sé, una terribile una tantum, che non c’entra con problemi di sicurezza".