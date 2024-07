Processo di Norimberga per Thiago Motta Juve debutto choc | prende 3 gol in Germania

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Parte male l'avventura disulla panchina dellantus. I bianconeri sono stati sconfitti 0-3 dalnella prima amichevole stagionale giocata in. Squadra di Miro Klose in vantaggio con Jander, nel finale le reti di Forkel e Janisch. Da segnalare per lantus, sullo 0-1, un rigore sbagliato da Vlahovic che ha colpito il palo. "Non siamo riusciti a entrare in partita, nella ripresa è andata meglio e potevamo trovare il pareggio che avrebbe potuto cambiare partita, ma non è un'alibi. Possiamo e dobbiamo fare meglio. Abbiamo fatto comunque una buona preparazione": sono queste le parole dell'allenatore capace di portare la scorsa stagione il Bologna in Champions League. TIfosi bianconeri delusi e perplessi sui social, ma anche auto-ironici: "A quanto è quotato 'di' sui vari giornali domani?", scrive un utente su X.