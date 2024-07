Parigi 2024 Misaki Emura tigre da medaglia d’oro La portabandiera giapponese trionferà anche alle Olimpiadi dopo i due successi iridati?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)si presenterà ai Giochi olimpici dinella veste di bi-campionessa del mondo in carica. La venticinquenneha difatti conquistato lasia ai Mondiali del Cairo 2022 che in quelli di Milano 2023. Entrambi i trionfi hanno avuto in comune il fatto di non essere arrivati da favorita assoluta. L’asiatica era certamente tra le papabili per issarsi sul gradino più alto del podio, ma due anni orsono i risultati della stagione davano più credito ad Anna Bashta e Manon Brunet. L’azera, non a caso, fu proprio l’avversaria superata dalla nipponica in finale; la francese dovette invece rinunciare all’appuntamento iridato a causa di un infortunio. Dodici mesi fa, le principali “indiziate” per fregiarsi del metallo più pregiato erano Sara Balzer, Theodora Gkountoura e Despina Georgiadou.