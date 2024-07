Parigi 2024 il Ct del Volley maschile De Giorgi | Qui serviranno i dettagli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Alla vigilia del match d’esordio ai Giochi dicontro il Brasile, è lo stesso CT azzurro, Ferdinando De, a presentare la sfida: “Sono contento del lavoro fatto in questo ultimo periodo; ovvio che qui stiamo curando soprattutto i, ad esempio sul campo di gara abbiamo avuto a disposizione una sola ora e come potete immaginare è un po’ poco. Ci è servito principalmente per prendere le misure all’interno dell’impianto; sicuramente quando andiamo nella palestra che abbiamo a nostra disposizione abbiamo più tempo per fare allenamenti come di solito facciamo. Arrivati a questo punto ciò che doveva essere fatto è stato fatto, ora si tratta di arrivare nel miglior modo possibile alla gara di domani”.