Notte di coltellate a Milano | tre aggressioni nel giro di un’ora Una della vittime sbudellata

(Di venerdì 26 luglio 2024)di. Tre persone sono rimaste ferite in tredistinte che si sono susseguite a cavallo di mezza. Il più grave è un uomo di 34 anni colpito con ferocia all'addome da una coltellata che gli ha provocato un'eviscerazione. È accaduto all'una, in via MacMahon quasi all'angolo con piazza Pompeo Castelli dove l'uomo, uno straniero, è stato soccorso in strada, di fronte a un complesso di edilizia popolare, dal 118 per la ferita penetrante. Trasportato cosciente in codice rosso all'ospedale di Niguarda è stato sottoposto a un intervento chirurgico. All'una e un quarto, in piazza Miani, nel quartiere Barona, un 24enne straniero o di seconda generazione (al momento non si conosce l'identità) è stato aggredito da altri giovani, ed è stato colpito da un fendente che gli ha provocato un lungo taglio dalla fronte al naso.