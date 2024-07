Napoli il passaggio di Ostigard al Rennes è quasi fatto Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fine dell’allenamento mattutino a Castel di Sangro con ilal completo. Conte ha a disposizione tutta la rosa. I nazionali iniziano ad assaggiare il metodo Conte, tanto che a fine allenamento sono stremati. Si continua a lavorare comunque sul mercato. Dopo l’uscita di Lindstrom si aspetta quella di, ora c’è da campire il destino di Ngonge. Lo riporta Sky Sport. Oggi i nazionali delassaggiano il metodo Conte Le parole dell’inviato Sky a Castel di Sangro Francesco Modugno: «Prime vere fatiche per i nazionali. Oggi hanno iniziato a conoscere il metodo Conte. Kvara davvero esausto alla fine delle ripetute. Alla fine Conte se l’è abbracciato. La notizia di questi muniti di Lindstrom. Cessione che consente aldi sfoltire l’organico in attesa che accada anche per, il suoal. Si sta ancora sistemando qualcosina.