Mi hanno rapinato portando via i gioielli dall’auto | ma è una bugia denunciato 42enne

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dalmine. Ha simulato una rapina per far fronte a debiti contratti con alcuni creditori, ma è stato scoperto ea piede libero per simulazione di reato. Protagonista della vicenda undi Osio Sotto che nella tarda serata del 19 luglio ha raggiunto la stazione dei carabinieri di Dalmine per denunciare di essere stato vittima di una rapina. Ai militari ha raccontato di essersi fermato poco prima in auto, lungo la Provinciale, per scrivere alcuni messaggi telefonici. Improvvisamente la portiera si sarebbe aperta e un uomo lo avrebbe tirato fuori con la forza dall’abitacolo, strappandogli il borsello che aveva a tracolla, mentre il complice apriva il vano portaoggetti dell’auto e rubava alcuniche vi erano custoditi. Poi i due erano risaliti in macchina e si erano dati alla fuga in direzione Osio Sopra su un’utilitaria grigia.