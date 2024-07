L’opera esce dallo Sferisterio | Tre concerti oltre le barriere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Macerata, 26 luglio 2024 – Le più belle arie delsaranno un’altra chiave per abbattere qualsiasi barriera e far sì che saranno inclusivi i tre appuntamenti di In Opera, previsti alle 18.30 di lunedì, martedì e mercoledì in piazza Cesare Battisti. È stata presentata l’iniziativa promossa dal Comune – assessorato alle Politiche Sociali – in collaborazione con l’Associazione Arenae le realtà del terzo settore. “In tal modo – ha detto l’assessore e vicesindaco Francesca D’Alessandro – l’arte diventa strumento di promozione e di benessere per tutti. Abbiamo esteso ai più fragili la possibilità di fruire della bellezza della musica e dell’arte. Saranno coinvolte persone con disabilità cognitive, con malattia psichiatrica e chi svolge percorsi di recupero da dipendenze”.