Le innovazioni sportive belghe protagoniste a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Abbraccia l'apertura all'innovazione alla Lotto Belgium House BRUXELLES, 26 luglio/PRNewswire/Oggi il Belgio continua a invitare il mondo ad abbracciare l'apertura all'innovazione inaugurando la Lotto Belgium House a, in Francia. All'interno, una porta speciale si apre su una vetrina virtuale di diverseche stanno rivoluzionando il mondo dello sport sullo sfondo dei Giochi Olimpici del. Leesposte nella Lotto Belgium House includono esempi dell'industria equestre belga rinomata in tutto il mondo, poiché il Belgio vanta un'esperienza senza pari nell'allevamento, nell'addestramento e nella cura degli equini. Il Paese ospita la più grande clinica equina d'Europa, dove possono essere ricoverati fino a 150 cavalli e dove gli interventi chirurgici sono trasmessi in live-streaming per gli esperti di tutto il mondo.