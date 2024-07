Il libro di Pierazzi sul cinema presentato alla sala consiliare di Castelfranco di Sopra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 26 luglio 2024 – Giovedì 08 agosto 2024, alle ore 21:15, nelladidisi svolgerà la presentazione dei tre volumi “Tremilacinquecento battute. Cinquantadue film per un anno di”, con la partecipazione dell’autore Lorenzo. Sono previsti gli interventi del giornalista Pietro Pelliciari e dell’AssessoreCultura Antonella Grassi. L’iniziativa rappresenta un momento di aggregazione sociale e culturale per la cittadinanza e di promozione del territorio con risvolti positivi per l’economia del centro storico didi