Fari puntati su Sofia Raffaeli

(Di venerdì 26 luglio 2024) È stata a Londra nel 2012 come la più giovane atleta della squadra, poi a Rio de Janeiro nel 2016 come capitana. Adesso l’ex ginnasta, Marta Pagnini, 33 anni, farà il tifo per le azzurre della ritmica come commentatrice di Discovery+ di cui è talent. «Sentire di nuovo il pubblico sarà un’emozione fortissima dopo la “pausa” Covid a Tokyo 2020» racconta. «Il boato del pubblico può essere un grande incoraggiamento, così come una grande intimidazione, ma di certo dà il senso di quel che si fa» commenta.