Eccoti Noah La vip italiana diventa mamma per la prima volta VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 26 luglio 2024) Personaggi tv. Nella giornata di ieri, giovedì 25 luglio 2024, la famosa vipha dato alla luce il suo primogenito, un maschietto chiamato. Il piccolo, frutto del suo amore per ilmaker Mirko Gancitano, è nato alle ore 10:30 presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Le famiglie dei due neo genitori gli hanno fatto visita in ospedale, condividendo tutti insieme questo momento di immensa gioia. ( dopo le foto) Leggi anche: Marco Mengoni, sorrisi e bella vita in spiaggia: con chi era (FOTO) Leggi anche: Elodie e Iannone, niente nozze: chi si è tirato indietro “”. La vipper laLa famosa viptaper la