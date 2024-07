Dal giro del mondo alla maratona Fresa | È un sogno che si avvera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) di Marco Corsi CAVRIGLIA "È unche si!". Così il cavrigliese Gaetanoha annunciato la partecipazione, il 10 agosto prossimo, in notturna,olimpica di Parigi aperta ai non professionisti, organizzata in occasione dei Giochi 2024, che si stanno per aprire.è un ex accompagnatore turistico e un appassionato del viaggio e del running. Ma tutto quello che fa ha sempre scopi benefici e quest’anno raccoglierà fondi per ibili, associazione nata nel 2009 formata da maratoneti e semplici appassionati, pronti a prestare le gambe a chi non può correre in autonomia perchè costretto a vivere su una sedia a rotelle.