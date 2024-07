Dal finto incidente all’avvocato Escalation di truffe agli anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una telefonata improvvisa con una richiesta di aiuto da qualcuno che si finge un parente in difficoltà oppure un avvocato che è stato incaricato da un parente che ha avuto un. E per aiutare il parente in difficoltà che, di solito è un nipote lontano, servono soldi o gioielli. Queste sono soltanto due dellediffuse negli ultimi mesi, con sempre maggiore intensità, anche nella nostra provincia soprattutto ai danni degli. Per questo la Questura sta mettendo in guardia famiglie e persone sole con una serie di consigli e di video che possono essere visionati anche sul sito della polizia, nella parte dedicata alle