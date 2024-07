CLAUDIO ZINGALE su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ecco un altro episodio del podcast musicale “” che rappresenta un appuntamento speciale. E’ infatti dedicato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria da stasera 26 luglio, per proseguire domani 27 luglio. La finale avrà luogo il 28 luglio. E’ con noi uno dei finalisti del concorso Voci dal Mediterraneo,. Chi èha 43 anni ed è nato a Marsala. Vive a Petrosino ed è stato impegnato in attività lavorative. Da sempre ha la passione per il canto, incentivata dall’incontro con Massimo Galfano. L’intervista Durante l’intervista, chiediamo subito acome si sente all’idea di essere finalista del Festival. Risponde di essere emozionato. E ci racconta questi sentimenti che vive.