Cerimonia apertura Olimpiadi Parigi 2024 diretta LIVE | aggiornamenti in tempo reale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 luglio 2024)inOggi, venerdì 26 luglio, alle ore 19,30 aandrà in scena ladidelledi. Per la prima volta lanon si terrà in uno stadio, bensì nel cuore della città ospitante. La parata degli atleti avrà luogo lungo la Senna, con ciascuna delegazione che sfilerà su barche dotate di telecamere, creando un’esperienza senza precedenti per gli spettatori e i partecipanti. Noi di TPI seguiremol’evento con unatestuale.Ore 18,30 – Il percorso di sei chilometri partirà dal ponte Austerlitz accanto al Jardin des Plantes, passando per le due isole centrali, l’Île Saint Louis e l’Île de la Cité, e attraversando fino a dieci ponti, terminando davanti al Trocadéro, dove si svolgeranno gli spettacoli finali.