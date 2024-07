Camion piomba sulla macchina | automobilista muore così | Non c’è stata nulla da fare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un tragico incidente è avvenuto ieri attorno alle 17 lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23/Palmanova in direzione del capoluogo giuliano. Una persona ha perso la vita nel tamponamento tra une un’automobile. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, per cause ancora al vaglio, il veicolo della vittima ha improvvisamente scartato e il mezzo pesante lo ha colpito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale autostradale e i soccorritori inviati dalla Centrale Operativa della Sores Friuli Venezia Giulia, tra cui un’ambulanza e l’elisoccorso. Prima dell’arrivo dei sanitari, l’uomo al volante era stato soccorso da alcuni turisti di passaggio e da un’anestesista che transitava proprio in quel momento. Quest’ultima ha immediatamente iniziato a praticare il massaggio cardiaco.