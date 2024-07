Calciomercato Vicenza dalla Spal arriva a titolo definitivo Marco Carraro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilha definito una nuova trattativa diper la prossima stagione nel campionato di Serie C. La confermadirettamente dal club attraverso un messaggio pubblicato sui social. “La società LRcomunica di aver acquisitoS.P.A.L., a, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2026., centrocampista classe 1998, nell’ultima stagione è sceso in campo in 28 occasioni con gli estensi. Nella stagione precedente, ha totalizzato 27 presenze con il Crotone, condite da una rete e due assist.In carriera vanta 137 presenze in Serie B con le maglie di Cosenza, Frosinone, Perugia e Foggia.” L'articoloCalcioWeb.