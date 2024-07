Astolfo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 luglio 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 3 Stasera, venerdì 26 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondacommedia del 2022 diretto da Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli, Gianni Di Gregorio e Simone Colombari. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Tramaè un professore in pensione che vive a Roma in un vecchio appartamento da cui viene gentilmente sfrattato. Gli affitti sono lievitati e il professore decide di tornare in provincia, sulle colline di Artena dove è ubicato il palazzo nobiliare di famiglia. I suoi grandi salotti polverosi sono abitati da un povero diavolo caduto in disgrazia come lui. Insieme decidono di affrontare il presente, il sindaco, che ha costruito sulle terre appartenute in un tempo remoto alla sua famiglia, e un prete invadente, che ha murato il suo salone e occupato le sue stanze per la ricreazione.