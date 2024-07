Allarme Siccità e Dispersione Idrica

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 26 luglio 2024) L'Aquila - La regione Abruzzo si trova ad affrontare un'emergenzasenza precedenti, come evidenziato dai dati dell'Istat riferiti al 2022. Con unadell’acqua potabile immessa in rete pari al 62,5%, l'Abruzzo si posiziona al secondo posto in Italia per le perdite idriche, superando di gran lunga la media nazionale del 42,4%. Nel corso del 2022, sono stati immessi nella rete abruzzese 253,4 milioni di metri cubi di acqua, corrispondenti a 545 litri pro capite al giorno, rispetto alla media italiana di 371 litri. Tuttavia, di questa quantità, sono stati effettivamente erogati solo 95,1 milioni di metri cubi, pari a 205 litri pro capite, mentre la media nazionale è di 214 litri. Tra i comuni più colpiti, Chieti e L’Aquila occupano rispettivamente la seconda e terza posizione nella classifica nazionale per, con perdite del 70,4% e 68,9%.