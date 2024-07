The Decameron la recensione | letteratura italiana all’americana Ne avevamo bisogno?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024) Thedi Netflix adatta liberamente il classico di Giovanni Boccaccio per mettere in scena una storia di sopravvivenza all'ultima battuta, che parla di classismo e disuguaglianza sociale. Dal 25 luglio su Netflix. Liberamente ispirato. Questa frase l'abbiamo sentita tante volte riferita ad un adattamento (di solito audiovisivo) più o meno fedele al materiale originario (spesso un romanzo) per "giustificare" le libertà creative degli autori nel trasporre non solo da un medium all'altro ma anche inserendosi nell'epoca storica in cui stanno scrivendo quella nuova versione. Si inserisce in questa categoria The, la nuova serie originale Netflix che ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi per l'annuncio di questo nuovo (necessario?) adattamento che non arriva dal Belpaese ma da oltreoceano, e per il trailer, sboccato ed esplicito, che strizzava l'occhio allo