Sport in tv oggi giovedì 25 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 25 luglio 2024)25, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulle Olimpiadi di Parigi 2024, con pallamano femminile, tiro con l’arco e rugby a 7 a caratterizzare la rassegna a Cinque Cerchi in Francia, prima dell’apertura ufficiale dei Giochi di domani, con l’attesa Cerimonia d’Apertura sulla Senna. Tengono banco poi i tanti tornei di tennis previsti questa settimana, con Matteo Berrettini impegnato nei quarti di finale dell’ATP250 di Kitzbuehel; Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che giocheranno i quarti a Umago. Da guardare con attenzione a quanto farà la Nazionale italiana di calcio U19 impegnata nella semifinale degli Europei di categoria contro la Spagna.