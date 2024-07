Royal Family il principe William non divulga le spese per le sue proprietà Scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilha deciso di non rivelare informazioni finanziarie sul suo Ducato di Cornovaglia. Questa scelta ha suscitato polemiche, considerata poco trasparente rispetto a quanto fatto dal padre, re Carlo III. La decisione del 42enne erede al trono del Regno Unito e Commonwealth, in qualità di 25esimo duca di Cornovaglia, apre nuove discussioni sulla gestione delle finanze reali. Che sono comunque sostenute anche dalle tasse pubbliche.Leggi anche: IlHarry eredita 7 milioni dalla morte della Regina Madre:riceverà una somma più bassa Nei conti di fine anno del Ducato di Cornovaglia, è mistero sulle cifre versate dal. Questo non significa chenon adempia ai suoi doveri finanziari nei confronti del governo britannico. Il suo ufficio ha deciso di non rendere pubblico l’importo perché non esiste nessun obbligo a farlo.