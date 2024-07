Radio Mercato Nerazzurra | Diverse trattative in stato avanzato Lapadula sempre più vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pisa, 25 luglio 2024 - Tantesembrano molto vicine alla chiusura o, per lo meno, inmolto. L'intesa perè molto vicina, mentre il Pisa ha già incassato i sì di Bonfanti, Angori e Semper e ora èa chiudere questi possibili affari. Poi c'è il 'caso' Elsnik in Slovenia che merita di essere analizzato. Potrebbero arrivare una serie di acquisti in serie, forse addirittura cinque. Ecco perché ci può essere ottimismo. L'analisi di tutte lepiù calde della societàin questo caldo calcioestivo 2024-25. Ilnerazzurro può decollare. Michele Bufalino