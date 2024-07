Paura per Angelo Sanzio | disastro durante l’intervento al mento

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024), conosciuto come il ‘Ken italiano’, ha recentemente affrontato un’esperienza traumatica in seguito a un intervento chirurgico al. L’operazione, che avrebbe dovuto migliorare il suo aspetto, ha invece portato a gravi complicazioni, generando preoccupazione tra i suoi fan e nel mondo dello spettacolo. Noto per i suoi numerosi interventi estetici,è divenuto una figura di rilievo nel panorama mediatico italiano grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, oltre che alle sue diverse apparizioni in alcuni salotti televisivi. Tuttavia, in queste ore il personaggio noto come il ‘Ken italiano‘ ha fatto parlare di sé per un evento piuttosto traumatico. Un intervento di chirurgia plastica alche sembra essersi trasformato in un vero incubo.