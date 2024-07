Parigi 2024 De Giorgi | La pressione si triplica ai Giochi bisogna rimanere focalizzati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Non abbiamo mai vinto l’oro, ma da 72 anni la pallavolo maschile è sempre alle Olimpiadi ed è quasi sempre competitiva. E’ chiaro che manca la medaglia d’oro, ma è complicatissimo con il livello alto di competizione. Lamediatica sirispetto al solito,trovare l’equilibrio nel restaresul gioco e non su quello che l’Olimpiade di solito richiama”. Così Ferdinando De, ct dell’Italvolley maschile, parla ai microfoni di Sportface dopo l’allenamento odierna in quel di. Nazionale che dovrà fare a meno di Simone Anzani, fermato come la scorsa estate da un problema di natura medica: “Ci è dispiaciuto tanto non poter avere Simone, è il nostro vice capitano. E’ importante dal punto di vista tecnico e caratteriale, si fa sentire, è venuto a vederci a Bologna nell’ultima amichevole.