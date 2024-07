Nordio contro i giornali | Fake news sul report Ue premiati per la digitalizzazione Ma l’Italia è ultima E il ministro ignora le critiche alle sue riforme

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) A Carlonon sono piaciuti gli articoli deirelativi all’Relazione sullo Stato di diritto della commissione Europea. “Sorpresi e indignati per la falsa rappresentazione che alcuni organi di stampa hanno dato sul rule of law pubblicato ieri. Al contrario, nel valutare il settore chiave dei sistemi giudiziari,risulta promossa sotto tutti i parametri. In particolare, nelle sei Raccomandazioni conclusive, in numero pari alla media europea, non vi è alcun invito a modificare i recenti provvedimenti adottati sui reatila Pa“, sono le parole dettate daldella Giustizia. Secondo l’inquilino di via Arenula, dunque, i quotidiani e i siti web avrebbero diffusosuldella Commissione Ue. Ma visto che il dossier è pubblico vale la pena analizzare le dichiarazioni del, punto su punto e cartemano.