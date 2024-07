Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking ATP! Sorpasso su Cobolli anche Arnaldi nel mirino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024)si conferma in un eccezionale momento di forma: dopo aver vinto il torneo ATP 250 di Gstaad domenica scorsa, il tennista italiano si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 250 di Kitzbuehel, sconfiggendo lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran in due set. Dopo un primo set particolarmente combattuto e risolto al tie-break, il tennista italiano ha trovato il break nel cuore della seconda frazione e si è involato verso il successo. Il romano si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località austriaca, dove ora dovrà fronteggiare il tedesco Yannick Hanfmann per meritarsi il diritto di disputare l’atto conclusivo nella giornata di sabato, quando tra l’altro incominceranno le Olimpiadi di Parigi 2024 a cui l’azzurro non si è qualificato.