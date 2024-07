Lavori sulla Faentina sospesa la circolazione dei treni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Firenze, 25 luglio 2024 –ferroviarialinea ferroviariadal 3 agosto al 2 settembre tra Faenza e Borgo San Lorenzo (Firenze) e dall'8 agosto da Borgo S. Lorenzo a Firenze via Vaglia perdi potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Ladeitra Borgo San Lorenzo e Firenze (via Pontassieve) sarà regolare. Gli interventi di Rete ferroviaria italiana (Rfi), spiega una nota, prevedono la prima fase deiper installare il nuovo sistema Ertms (European railway traffic management system) ed il rinnovo del ponte sul fiume Lamone in prossimità di Marradi (Firenze). L'Ertms è il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento deiche una volta attivato permetterà di averelinea prestazioni più elevate.