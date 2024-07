Il Comune rientra in Avviso Pubblico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ildi Sassuoloin ‘’, associazione dalla quale l’Amministrazione guidata di Gian Francesco Menani aveva scelto di uscire l’anno scorso, non senza l’ovvio seguito di polemiche. Non la prese bene, infatti, il Presidente dell’associazione Roberto Montà, che minacciò azioni legali, non la prese bene la Cgil e la decisione dell’Amministrazione fu oggetto anche di una discussione particolarmente accese in consiglio comunale con le minoranze che la definirono "irresponsabile" manifestando "rammarico e preoccupazione". La volontà deldire all’interno dell’associazione è stata resa pubblica, ieri, dalstesso.