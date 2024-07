Elisa D’Ospina usa dei profili fake per attaccare personaggi tv? Cosa ha scoperto Selvaggia Lucarelli e l’intervento di Andrea Delogu

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 25 luglio 2024), nota per le sue inchieste incisive, ha posto attenzione verso gli influencer che non rispettano le regole di trasparenza nell’ADV. Questa volta, nel mirino della famosa giornalista , è finita la sua ex amica,, accusata di pubblicare post pubblicitari senza dichiararli correttamente. L’accusa mossa daè chiara:avrebbe pubblicato un post ADV senza indicarlo in modo trasparente, utilizzando la dicitura “a d” separata e senza hashtag, posizionandolo in fondo alla lista degli hashtag. Questa pratica, secondo la, rende difficile per gli utenti riconoscere il contenuto sponsorizzato, violando così le normative sulla pubblicità trasparente sui social media. Sentendosi sotto attacco, laha risposto indirettamente, prendendo di mira il compagno di, Lorenzo Biagiarelli.