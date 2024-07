Chris Hemsworth protagonista di The Corsair Code | Nuovo film di fantascienza e mistero

Leggi tutta la notizia su mistermovie

è stato scelto per il ruolo principale in undiintitolato The. Oltre a recitare,sarà anche produttore del, basato su un racconto di Jonathan Tropper, insieme a Ben Grayson per la società di produzione Wild State. Cosa sappiamo su The? Secondo Deadline, Theè stato ufficialmente acquisito da Apple Originals dopo una "animata asta". I dettagli della trama rimangono ancora segreti, ma ilè descritto come un'"avventura misteriosa fantascientifica ad alto numero di ottani". Tropper sta scrivendo la sceneggiatura dele sarà anche produttore., noto soprattutto per il ruolo di Thor nel Marvel Cinematic Universe, ha recentemente interpretato il malvagio Dementus in Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller.