Centro raccolta rifiuti | Accesso regolato non misure Covid

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Nessuna delleanti-adottate a norma di legge è al momento in vigore nelle sedi aziendali e nei centri di", così Sei Toscana risponde all’utente che con un post ironico aveva raccontato la faticosa esperienza di conferire oggetti ingombranti all’isola ecologica di Renaccio. Dove, come mostra la foto, all’ingresso sono affisse le istruzioni per accedere durante la fase 2. L’emergenza pandemica è finita da tempo ma per conferire oggetti restano regole, applicate qui come altrove. "E’ importante ricordare - sottolinea Sei Toscana - che il comportamento richiesto all’utente e riportato sul suo post è esattamente conforme a quanto previsto dal regolamento per l’ai Centri di, riportato sia all’ingresso della struttura che sul sito internet di Sei Toscana affinché tutti gli utenti possano utilizzare al meglio il servizio".