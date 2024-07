Bologna Fc Italiano fa il punto tra campo e mercato | Soddisfatto di quanto fatto fin qui Hummels? Se ne parla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Valles (Bolzano), 24 luglio 2024 - Si può definireVincenzodopo la prima uscita del suo nuovoin Val Pusteria, vittorioso 2-0 sulla formazione di Eccellenza del Brixen grazie ai gol di Byar e Fabbian. AMICHEVOLEBRIXEN's head coach vincenzo"Abbiamo dimostrato di poter tenere in mano le partite, creare e avere il pallino del gioco - ha dichiarato il tecnico nell'immediato post-partita -. Le qualità ci sono e le possibilità di creare palle gol le abbiamo. L’idea è quella di avere noi sempre la palla e il possesso, poi ci sarà da rincorrere e ripiegare". Sull'esordio di Dallingasi è invece espresso così - "L’ho visto voglioso, ci teneva ad esordire per capire le idee di gioco ed entrare in sintonia coi compagni. Mi sembra un ragazzo motivato, con tanta voglia di far bene.