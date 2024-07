ATP Atlanta colpaccio di Mattia Bellucci | Mannarino ko in tre set e quarti di finale raggiunti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024)è per la prima volta aididi un torneo ATP. L’azzurro, numero 146 del mondo, ha la meglio sulla seconda testa di serie del torneo diAdriancon un bel 7-6 4-6 6-3, al termine di una partita solida e che ci potrebbe consegnare un altro giocatore da attenzionare per il futuro. Il primo set è di più rapido non si può. Scambi brevi, turni di servizio che vanno come un refolo di vento e palle break che praticamente non esistono. Una frazione che viene guastata dallo scroscio di pioggia che si abbatte sulla Georgia e che interrompe la partita. In un momento delicato, quando l’azzurro è 30 pari al servizio, ma se la cava. Un tiebreak che poi va in controtendenza: quattro minibreak in sei punti, ma il quinto e quello giusto è quello di Matteo, grazie a un passante in corridoio di