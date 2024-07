Antenne ed emissioni si teme un altro ricorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Piano, incremento dei limiti delleda 6 a 15 W/m, controlli e misurazioni, provvedimento da adottare: sono gli interrogativi che, attraverso delle missive, cittadini e associazioni hanno posto agli amministratori (di cui si è fatto portavoce in consiglio comunale il consigliere Gian Vittorio Battilà del Laboratorio Civico). E gli amministratori hanno risposto illustrando la situazione attuale in città. Ad oggi, accade che, sulla scorta della nuova normativa nazionale entrata in vigore lo scorso aprile, ci sono diverse compagnie telefoniche che hannoinstallate in città che hanno presentato istanza di incremento dei limiti delle, potenziando quelle autorizzate.