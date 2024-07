A che ora la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi | su che canale tv vederla ordine di sfilata e n dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ladi Parigi 2024 andrà in scena venerdì 26 luglio a partire dalle ore 19.30. Per la prima volta nella storia la parata dei Paesi partecipanti non avrà luogo all’interno dello Stadio, ma lungo un fiume: le varie delegazioni saranno infatti a bordo di alcune barche e percorreranno un tratto di sei chilometri sulla Senna, dal Ponte di Austerlitz fino al Trocadero, davanti alla Torre Eiffel. L’Italia sarà la 91ma Nazione a sfilare, gli azzurri saranno sulla barca insieme a Israele e Giamaica. Ricordiamo che i portabandierasaranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. L’diè determinato dall’alfabetico in base alla lingua locale, ma con alcune eccezioni che vanno tenute ben in considerazione. La parata sarà infatti aperta dalla Grecia, in quanto culla dei Giochi.