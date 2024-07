WWE | Nia Jax e Tiffany Stratton in aria di promozione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Secondo WRKD Wrestling, la federazione di Stamford è rimasta piacevolmente colpita dalle prestazioni di Nia Jax sin dal suo ritorno sul ring l’anno scorso. L’ex campionessa femminile ha continuato a scalare i ranghi, culminando nella sua recente vittoria al torneo Queen of the Ring, che le è valso una chance per il titolo a Summerslam contro l’attuale campionessa Bayley. CINTURA IN VISTA PER QUEEN NIA? WRKD suggerisce che Nia potrebbe essere in lizza per un altro regno da campionessa, come ricompensa per il suo lavoro sul quadrato. SEMPRE PIÙ TIFFY TIME Nel frattempo, si afferma che anche la vincitrice del Money in the Bankabbia ottenuto riscontri positivi. Mentre non è chiaro se incasserà la sua valigetta su Jax o su un’altra avvers, fonti indicano che la federazione ha grandi piani per la stella nascente.