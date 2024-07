Villa Guardia | le visioni spirituali del maestro Gioacchino Genovese ottengono l’ok di papa Francesco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – I fenomeni che avverrebbero all’interno del Santuario di Maccio asono degni di attenzione e non c’è alcuna “riprovazione” nei confronti dei fedeli che frequentino la struttura. La proposta spirituale basata sulledidi musica e direttore del coro, non contiene elementi contrari alla dottorina della Chiesa, si legge in una lettera che il prefetto del dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez, ha indirizzato lo scorso 15 luglio al cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como. La storia Il santuario di Maccio è il luogo dovedi musica e direttore del coro, sposato e padre di due figlie, nel 2000 ha cominciato a percepire attraverso "intellettuali", una "viva presenza del mistero della Santissima Trinità".