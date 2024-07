Un Neanderthal ai fornelli scienziati svelano i segreti culinari degli antenati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Milano, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Nel menu non c'era solo selvaggina di grandi dimensioni. Ma anche 'pollame', o meglio piccoli uccelli selvatici, macellati e poi ben arrostiti sui carboni ardenti. Ai: chef. Un team diha provato a carpirne iin cucina, replicando gli antichi metodi di macellazione e cottura. Obiettivo: saperne di più sulle diete dei nostriominidi. Difficile infatti sapere cosa mangiassero. La preparazione del cibo, soprattutto quando si tratta di alimenti più piccoli, può lasciare poche tracce archeologiche. Ma comprendere i pasti deiviene ritenuto fondamentale dagli esperti per conoscere una popolazione incredibilmente adattabile, che ha prosperato per centinaia di migliaia di anni in ambienti estremamente vari.