Tragedia in Nepal aereo si schianta in fase di decollo

(Di mercoledì 24 luglio 2024)insiindi. Delle 19 persone a bordo l’unico sopravvissuto è il pilota Un tragico incidentesi è verificato questa mattina all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, in. Un velivolo della compagniaese Saurya Airlines si èto durante ladi, causando la morte di almeno 18 persone. A bordo dell’si trovavano 19 persone, tra cui membri dell’equipaggio. L’unico sopravvissuto è il pilota. A Saurya Airlines CRJ-200 had crashed on take-off at Kathmandu-Tribhuvan Intl Airport(VNKT),with 19 people on board. The flight was operating to Pokhara. As per preliminary information, there could be more than 4 fatalities.#aircraft #accident pic.twitter.com/rtVQukjh8n — FL360aero (@fl360aero) July 24, 2024 Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.